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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:15  27 ноября 2017 3

Снег сорвал операцию украинских военных. Волонтер ВСУ раскрыл подробности штурма поселков в ДНР

Терроризм, террористы , автомат, терроризм, террорист
Украинским военным пришлось переносить операцию из-за промокших бойцовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Волонтер ВСУ Юрий Мосыгин раскрыл подробности военной операции по захвату двух сел на территории ДНР, проведенной украинскими военными. Выяснилось, что наступление планировалось гораздо раньше, но военнослужащие промокли и были вынуждены отступить.

«Подразделения были на боевых позициях и ждали приказа о начале, но резко поменялась погода, пошел сильный мокрый снег, и основную группу пришлось срочно менять. От долгого ожидания команды о начале операции люди сильно промокли, замерзли и продрогли, их пришлось срочно менять на военнослужащих других подразделений», — пишет Мосыгин на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, позже в районе операции установился сильный туман, который сыграл на руку украинским военным. Мосыгин утверждает, что, зайдя в поселки Гладосово и Травнево, силы ВСУ не встретили никакого сопротивления и спокойно закрепились на территории населенных пунктов.

Ранее «URA.RU» сообщало о захвате двух сел украинскими военными на линии соприкосновения. В ДНР действия ВСУ расценили как отказ от минских соглашений и призвали международные организации разобраться в ситуации.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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