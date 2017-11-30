Стоимость перелета из российской столицы в Сочи на период новогодних праздников выросла в 2,2 раза, а из Москвы в Симферополь — в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом путешествий «Туту.ру».
Аналитики изучили стоимость авиабилетов на новогодние праздники (с 25 декабря 2017 года по 11 января 2018-го) и цены перелетов в непраздничный период (с 25 ноября по 11 декабря 2017 года). В итоге эксперты пришли к выводу, что цены по ряду маршрутов выросли более чем вдвое.
Наиболее подорожавшим внутренним направлением стало Москва — Сочи. Билеты подросли в цене сразу на 122%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей турсервиса.
Существенный рост показали и другие южные авианаправления. Так, рейсы из Москвы в Крым подорожали на 51,3%, в Минеральные Воды — на 88,7%, в Краснодар — на 84,8%.
Из самых популярных внутрироссийских направлений наименьший рост продемонстрировал маршрут из столицы в Екатеринбург (цены поднялись на 28,3%).