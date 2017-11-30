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30 ноября 2017
15:07  30 ноября 2017 1

Авиабилеты к Новому году взлетели в цене. Больше других повезло Екатеринбургу

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, самолет сухой суперджет, сухой суперджет
Улететь на Юг стало дорожеФото: depositphotos.com © URA.RU

Стоимость перелета из российской столицы в Сочи на период новогодних праздников выросла в 2,2 раза, а из Москвы в Симферополь — в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом путешествий «Туту.ру».

Аналитики изучили стоимость авиабилетов на новогодние праздники (с 25 декабря 2017 года по 11 января 2018-го) и цены перелетов в непраздничный период (с 25 ноября по 11 декабря 2017 года). В итоге эксперты пришли к выводу, что цены по ряду маршрутов выросли более чем вдвое.

Наиболее подорожавшим внутренним направлением стало Москва — Сочи. Билеты подросли в цене сразу на 122%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей турсервиса.

Существенный рост показали и другие южные авианаправления. Так, рейсы из Москвы в Крым подорожали на 51,3%, в Минеральные Воды — на 88,7%, в Краснодар — на 84,8%.

Из самых популярных внутрироссийских направлений наименьший рост продемонстрировал маршрут из столицы в Екатеринбург (цены поднялись на 28,3%).

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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