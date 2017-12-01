15:03 01 декабря 2017 2

Свердловчане не должны ощутить изменения на себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 1 декабря вступили в силу новые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения. Изменения утвердила своим постановлением региональная энергетическая комиссия. По мнению ресурсников, реформа значительно упростила работу коммунальных служб.

Заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков рассказал, что раньше применение нормативов для расчетов платы за ГВС носило рекомендательный характер и они были сильно дифференцированы.

«Сейчас нет привязок ни к конкретной территории, ни к теплоснабжающей организации. По новым правилам величина расхода тепловой энергии, которая идет на нагрев холодной воды, зависит, по сути, от двух факторов. Роль играет тип системы горячего водоснабжения — она открытая (когда горячая вода отбирается из системы отопления) или закрытая (отопление и ГВС подаются по независимым контурам). И второй критерий — это наличие или отсутствие в доме полотенцесушителей и изолированных стояков», — сказал Волков.

Как поменяются цифры в квитанциях в результате применения новой методики расчетов, пока сказать трудно, отмечают в «Облкоммунэнерго». Вероятно, потребители даже не заметят изменений. Разница между минимальным и максимальным нормативом на одного человека в месяц невелика — она составляет всего 32 рубля.