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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:31  02 декабря 2017 0

Московский фотограф сжег деревню ради фото. Минкульт и Росимущество уже обратили внимание на снимки

Серия фотоснимков с полыхающими домами возмутила общественностьФото: аккаунт spasibo.studio в Instagram

Известный фотограф и лауреат премии World Press Photo Данила Ткаченко ради эффектных кадров сжег заброшенную деревню в российской глубинке. После этого на художника посыпались угрозы, а Росимущество заявило о возможности обращения в прокуратуру.

Новый проект молодого российского фотографа «Родина» вызвал шквал негодования среди различных ведомств и пользователей сети. «По тебе тюрьма плачет! Кто дал право поджигать деревни, поля?! Сколько животных, птиц пострадало от твоей мании?», — написала одна из подписчиц Ткаченко на его странице в Facebook. «Мне кажется такое современное искусство должно быть уголовно наказуемо», — поддержал девушку другой пользователь. Между тем, творением фотографа заинтересовались в Минкульте и Росимуществе.

Сам художник отказывается признавать себя в чем-то виновным. «Я не сжигал дома, в которых еще можно жить. Те дома, которые я выбирал, были гнилые, с проваленной крышей. Никому ничего плохого я не делал», — цитирует Газета.ru Ткаченко. Свой поступок он объяснил желанием избавиться от влияния «хлама» на его душевное состояние. «Я провел много времени в этих домах. И вот ты там сидишь, копаешься целыми днями и погружаешься в некое замутненное состояние. В какой-то момент я решил расстаться с этим радикальным образом. Конечно, это по-русски: взять и на хрен сжечь. Нелогично и неправильно, но я и не претендую на какую-то правильность», — заявил фотограф.

Юристы, в свою очередь, не отрицают возможности того, что фотохудожника накажут за его необдуманный поступок. По мнению экспертов, Ткаченко могут привлечь к ответственности по нескольким статьям, в том числе за умышленное уничтожение имущества или за возбуждение ненависти.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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