20:14 04 декабря 2017 2

Шурыгина вышла из себя после оскорбительного комментария Фото: Даина Шурыгина, «ВКонтакте»

Жертва насилия и блогерша Диана Шурыгина вышла из себя, когда бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал скандал во время ее несостоявшегоя сценического дебюта. Она назвала Солнцева «тупым» на своей странице во «ВКонтакте».

Шурыгина должна была выступить на дне рождения промоутера и концертного директора многих артистов Дианы Бичаровой, но блогер Дмитрий Торин, недолюбливающий и постоянно высмеивающий Диану, сорвал ее планы. Солнцев высказался по поводу этой ситуации, чем взбесил блогершу. «Инфа для особо ТУПЫХ людей, как СОЛНЦЕВ, который даёт необоснованные, оскорбительные комментарии при том, что он даже не присутствовал на мероприятии Дианы!» — значится в сообщении Шурыгиной в соцсети.

В своем посте она уточнила, что решила покинуть праздник не из-за Торина. По ее словам, к ней подошла «тетя с перенакачанными губами», начала неистово на нее кричать и выражать свою ненависть. «После такого откровенного хамства у меня, конечно, уже не было никакого желания презентовать свою песню в этом заведении и я удалилась», — завершила свой рассказ Шурыгина.

Рустам Солнцев не в первый раз замечен в спорах со звездами. Так, например, он вмешался в гей-скандал между актером Алексеем Паниным и телеведущим Максимом Галкиным, а также посоветовал балерине Анастасии Волочковой сделать пластическую операцию лица.