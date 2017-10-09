Волочкова посоветовала участнику «Дома-2» пришить половой член на лоб. ВИДЕО

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова предложила экс-участнику телешоу «Дом-2» Рустаму Солнцеву пришить себе на лоб детородный орган. Отповедь прозвучала в ответ на предложение обратиться к пластическому хирургу, чтобы обновить лицо.
По словам Рустама, он позвонил балерине, посоветовав ей своего знакомого пластического хирурга. Волочковой уже 41 год, и Солнцев посчитал, что ей пора сделать пластику на лице, не заплатив за это ни копейки, передает НТВ.В ответ балерина ответила ему нецензурной бранью: «Так не пришить ли вам, друг мой сердечный, … на лоб, чтобы он был двигателем сознания вашего, если оно еще осталось».
Несмотря на то, что у Рустама уже есть детородный орган, на слова Волочковой он, якобы, сильно обиделся.