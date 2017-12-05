20:25 05 декабря 2017 0

Представители банка связали проблему с техническим сбоем терминала стороннего банка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пользователи услуг банка «Уралсиб» столкнулись с затруднениями при попытке воспользоваться банковской картой. О неполадках в работе банка они сообщили в соцсетях. Информацию подтвердили в службе внешних коммуникаций.

«Действительно, несколько клиентов банка „Уралсиб“ столкнулись с затруднениями при совершении операций по пластиковым картам банка через платежные терминалы одного из банков-партнеров. Во всех остальных терминалах партнерской сети карты банка „Уралсиб“ принимались без затруднений и транзакции проходили корректно. Данные случаи имели единичный характер, и были связаны с техническим сбоем в работе платежных терминалов стороннего банка, который вчера был устранен», — сообщил корреспонденту «URA.RU» представитель банка. В настоящее время, как там утверждают, сбои не наблюдаются, работа по картам проходит в штатном режиме.

Держатели карт столкнулись с проблемой утром 5 декабря, вслед за «падением» в системе других кредитных организаций — «Сбербанка» и «ВТБ 24». Об этом многие написали в Сети. Так, например, пользователь Twitter с ником Йозеф Швейк соотнес сбои в работе банков с «происками Запада».