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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:25  05 декабря 2017 0

«Происки Запада». Уральцы столкнулись со сбоем в работе еще одного банка

Клипарт new. Нижневартовск., банк уралсиб
Представители банка связали проблему с техническим сбоем терминала стороннего банкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пользователи услуг банка «Уралсиб» столкнулись с затруднениями при попытке воспользоваться банковской картой. О неполадках в работе банка они сообщили в соцсетях. Информацию подтвердили в службе внешних коммуникаций.

«Действительно, несколько клиентов банка „Уралсиб“ столкнулись с затруднениями при совершении операций по пластиковым картам банка через платежные терминалы одного из банков-партнеров. Во всех остальных терминалах партнерской сети карты банка „Уралсиб“ принимались без затруднений и транзакции проходили корректно. Данные случаи имели единичный характер, и были связаны с техническим сбоем в работе платежных терминалов стороннего банка, который вчера был устранен», — сообщил корреспонденту «URA.RU» представитель банка. В настоящее время, как там утверждают, сбои не наблюдаются, работа по картам проходит в штатном режиме.

Держатели карт столкнулись с проблемой утром 5 декабря, вслед за «падением» в системе других кредитных организаций — «Сбербанка» и «ВТБ 24». Об этом многие написали в Сети. Так, например, пользователь Twitter с ником Йозеф Швейк соотнес сбои в работе банков с «происками Запада».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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