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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
04:55  06 декабря 2017 0

Сбежавший из дома свердловский школьник госпитализирован с огнестрельным ранением головы

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, пистолет, прицел, дети, ребенок
Школьник сбежал из дома, прихватив огнестрельное оружиеФото: Pixabay.com

Девятиклассник из Полевского, сбежавший из дома после ссоры с родителями, найден и доставлен в одну из больниц Екатеринбурга. По неподтвержденным данным, у подростка огнестрельное ранение головы.

Информация о госпитализации школьника появилось в сообществе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». «Ребенка нашли в лесу. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации», — говорится в сообщении. Между тем, на сайте Полевского «Бажополь.рф» говорится, что врачи не подтвердили наличия у мальчика пулевых ранений, диагностировав лишь сильное переохлаждение. Однако, в полости рта у девятиклассника обнаружены ожоги пороховыми или иными газами, что типично для последствий выстрела холостым патроном в лицо или в районе дыхательных путей.

Ранее, в ночь с 4 на 5 декабря, жители Полевского организовали поиски несовершеннолетнего юноши, сбежавшего из дома с огнестрельным оружием. Предположительно, к рисковому поступку школьника подтолкнула семейная ссора. Девятиклассника нашли в лесном массиве и сразу доставили в местную больницу.

Наталья Полетавкина
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