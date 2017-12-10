В Екатеринбурге за ночь дважды горела одна и та же квартира. ФОТО

10:51 10 декабря 2017 0

По словам мужчины, ему в окно что-то бросили ФОТО: Оперативные Ночные Новости

Свердловские спасатели в ночь на 10 декабря дважды тушили одну и ту же квартиру на Уралмаше. В первый раз огонь удалось ликвидировать за несколько минут, а во второй пришлось эвакуировать десятки человек, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел на улице Донбасской, 37 в квартире №2. Первый вызов поступил спасателям в час ночи, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Второй вызов пришел в четыре часа утра. В этот раз пожар охватил уже 40 квадратных метров, из дома пришлось эвакуировать 30 человек.

По словам очевидцев, жертв удалось избежать благодаря тому, что соседи и прохожие стучали в квартиры и будили людей. «Часа в четыре опять почувствовали запах гари. Мы уже спали. Выскочили в том, что успели схватить. Детей пришлось эвакуировать в одеялах», — призналась соседка с первого этажа Наталья. Мужчина, проживающий в одной из квартир, рассказал, что в первый раз огонь вспыхнул из-за того, что ему в окно что-то бросили.

На место ЧП выезжали полицейские, по факту инцидента проводится проверка. Решение будет принято по результатам пожарно-технической экспертизы, рассказали «URA.RU» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

ФОТО: Оперативные Ночные Новости