{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:51  10 декабря 2017 0

В Екатеринбурге за ночь дважды горела одна и та же квартира. ФОТО

По словам мужчины, ему в окно что-то бросилиФОТО: Оперативные Ночные Новости

Свердловские спасатели в ночь на 10 декабря дважды тушили одну и ту же квартиру на Уралмаше. В первый раз огонь удалось ликвидировать за несколько минут, а во второй пришлось эвакуировать десятки человек, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел на улице Донбасской, 37 в квартире №2. Первый вызов поступил спасателям в час ночи, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Второй вызов пришел в четыре часа утра. В этот раз пожар охватил уже 40 квадратных метров, из дома пришлось эвакуировать 30 человек.

По словам очевидцев, жертв удалось избежать благодаря тому, что соседи и прохожие стучали в квартиры и будили людей. «Часа в четыре опять почувствовали запах гари. Мы уже спали. Выскочили в том, что успели схватить. Детей пришлось эвакуировать в одеялах», — призналась соседка с первого этажа Наталья. Мужчина, проживающий в одной из квартир, рассказал, что в первый раз огонь вспыхнул из-за того, что ему в окно что-то бросили.

На место ЧП выезжали полицейские, по факту инцидента проводится проверка. Решение будет принято по результатам пожарно-технической экспертизы, рассказали «URA.RU» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

ФОТО: Оперативные Ночные Новости
ФОТО: Оперативные Ночные Новости

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров