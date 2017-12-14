11:01 14 декабря 2017 0

Андрей Трубецкой посвятил отдельный выпуск блога уникальному форуму, состоявшемуся в Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой посвятил новый выпуск видеоблога «Глава в районе» уникальному форуму общественных инициатив, впервые прошедшему в муниципалитете. Запись влога уже опубликована на Youtube.

Трубецкой рассказал в новом выпуске о возросшей активности жителей Сургутского района. Мэр отметил, что на территории муниципалитета, равной по площади, например, Кубе или Болгарии, тяжело организовать взаимодействие с населением, однако власти запустили новые механизмы. «Быть активным гражданином несложно, тем более администрация предлагает эффективные способы взаимодействия с помощью портала One click», где вы можете давать оценку работе чиновников и оставлять свои замечания. Страницы в соцсетях стали своеобразными интернет-приемными, где ответы на вопросы даются в течение нескольких часов», — отметил Трубецкой.

Глава Сургутского района напомнил главные итоги прошедшего форума: в районе будет создан институт общественных помощников, а также ассоциация НКО. «Если вы хотите присоединиться к общественному движению, пишите в комментариях, и мы обязательно найдем, куда применить вашу энергию», — добавил мэр. Напомним, Андрей Трубецкой стал первым главой муниципалитета в ХМАО, который завел собственный видеоблог. Этот ресурс мэр использует для прямой связи с жителями, а также для информирования о состоянии дел в районе.