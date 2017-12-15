{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:01  15 декабря 2017 0

Россия и Египет договорились возобновить полеты

Клипарт, самолет, закат, полет, небо
В феврале 2018 года из Москвы полетят первые регулярные рейсы в КаирФото: Анастасия Гусарова © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Когалымавиа» с российскими туристами на борту разбился в Египте
все новости сюжета

Представители России и Египта подписали документы для восстановления авиасообщения между странами. Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся уже в первой половине февраля 2018 года, если этому не помешают никакие негативные события.

Со стороны России документ 15 декабря в Москве, подписал министр Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи, сообщает РИА «Новости». «Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал Соколов на церемонии подписания документа.

При этом вопрос о чартерных пассажирских перевозках в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду пока не решен. Соколов сказал журналистам, что им займутся уже в 2018 году.

В ноябре 2015 года над Синаем произошло крушение самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из из Шарм-эш-Шейха в Петербург. 217 российских туристов и семь членов экипажа, которые находились на борту, погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

11 декабря президент России Владимир Путин во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Россия готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров