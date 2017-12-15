Россия и Египет договорились возобновить полеты

Представители России и Египта подписали документы для восстановления авиасообщения между странами. Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся уже в первой половине февраля 2018 года, если этому не помешают никакие негативные события.
Со стороны России документ 15 декабря в Москве, подписал министр Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи, сообщает РИА «Новости». «Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал Соколов на церемонии подписания документа.
При этом вопрос о чартерных пассажирских перевозках в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду пока не решен. Соколов сказал журналистам, что им займутся уже в 2018 году.
В ноябре 2015 года над Синаем произошло крушение самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из из Шарм-эш-Шейха в Петербург. 217 российских туристов и семь членов экипажа, которые находились на борту, погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.
11 декабря президент России Владимир Путин во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Россия готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом.