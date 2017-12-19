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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:09  19 декабря 2017 1

«У нас тут не наследный проект». Глава «Атомстройкомплекса» рассказал, когда уйдет из компании

Заседание екатеринбургской городской думы и информационный час с Павлом Крашенинниковым, крицкий владимир, ананьев виктор
Виктору Ананьеву еще придется доказать, что он может занять место главного городского строителяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил, что не покинет свой пост еще очень долго — так он ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста «URA.RU». Отметим, что в строительных кругах обсуждается вопрос, что в ближайшее время пост руководителя компании займет сын Валерия Ананьева, Виктор.

«Вы куда меня провожаете? Я что, так плохо выгляжу? Компания в прекрасном состоянии, я в прекрасной форме. Я еще лет десять никуда не собираюсь», — отреагировал Валерий Ананьев. «И вообще, у нас не наследное владение. Даже если я вдруг куда-то соберусь, принимать решения такого уровня будет совет директоров. И точно они будут делать это не по фамилии», — заявил глава холдинга.

Отметим, Виктор Ананьев также работает в структуре «Атомстройкомплекса» — он занимает пост директора по развитию корпорации. На его счету несколько проектов, но не все они были успешными. К таким стоит отнести, например, Opera Tower. Виктор Ананьев привлек на проект инвесторов, которые решили выйти из него, забрав в несколько раз больше вложенного, а когда не получилось, то за помощью обратились в УГМК. Это привело к остановке строительства, конфликту между двумя влиятельными в Екатеринбурге компаниями.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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