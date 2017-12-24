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24 декабря 2017
23 декабря 2017
04:29  24 декабря 2017 2

Врачи рассказали о самых необычных секс-травмах

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Самой необычной секс-травмой признан ожог половых органов острой пищейФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские врачи скорой помощи рассказали о самых необычных травмах, которые получали их пациенты во время секса. Самой странной из них оказался ожог половых органов остатками острой пищи.

На втором месте в рейтинге секс-травм оказались различные предметы, застрявшие в заднем проходе пациентов. По признанию врачей, иногда им попадаются пациенты, экспериментировавшие с клубнями картофеля. Третьим по странности медики назвали сильное раздражение влагалища от шипучих конфет, использованных парой ради остроты ощущений. Помимо этого, в число необычных повреждений вошли перелом пениса при столкновении с электрическим столбом и заражение партнера инфекциями через укус зубными брекетами, сообщает «Лента.ру».

Врачи также рассказали о пациенте, решившем побороть импотенцию при помощи обручального кольца. В итоге врачам пришлось распиливать украшение. «Когда мы попытались снять кольцо с помощью инструмента, оно засветилось ярко-оранжевым цветом. Выглядело так же, как во „Властелине колец“».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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