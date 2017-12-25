Администрация свердловского губернатора решила провести новогодние каникулы в стиле стимпанк (steampunk — направление научной фантастики, вдохновленное паровой энергией XIX века). В этой связи резиденция главы региона оказалась украшена шестеренками, ключами, изображениями сложных механизмов и часов. Все это сделано в рамках приготовлений к старту ежегодных губернаторских елок в понедельник, 25 декабря. Разберут праздничные декорации только к концу новогодних каникул, 8 января.
Причину стилизации именно в таком ключе объяснил вице-губернатор Павел Креков: «Новогодние елки в резиденции губернатора — это добрая традиция. И каждый раз, когда мы к ним готовимся, мы думаем, чем вас порадовать и удивить. В этом году представление посвящено экологии, сохранению нашей природы. Я надеюсь, что, когда вы будете расти, учиться и работать, вы всегда будете помнить о том, что нужно беречь планету, на которой мы живем».
Детские новогодние праздники в резиденции свердловского губернатора проводятся с 1995 года — с момента ее открытия. На них традиционно приглашаются дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, победители творческих конкурсов, соревнований и олимпиад.