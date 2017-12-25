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25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
16:25  25 декабря 2017 0

Свердловская машина власти освоила стимпанк и выставила наружу все свои шестеренки. Ни один чиновник не пострадал. ФОТО

Украшения на резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, украшение, резиденция губернатора свердловской области, новый год, год собаки
Множество шестеренок и механизмов — явный признак стиля steampunkФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация свердловского губернатора решила провести новогодние каникулы в стиле стимпанк (steampunk — направление научной фантастики, вдохновленное паровой энергией XIX века). В этой связи резиденция главы региона оказалась украшена шестеренками, ключами, изображениями сложных механизмов и часов. Все это сделано в рамках приготовлений к старту ежегодных губернаторских елок в понедельник, 25 декабря. Разберут праздничные декорации только к концу новогодних каникул, 8 января.

Украшения на резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, елка, детский праздник, новый год
Детские елки в резиденции проводят с 1995 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причину стилизации именно в таком ключе объяснил вице-губернатор Павел Креков: «Новогодние елки в резиденции губернатора — это добрая традиция. И каждый раз, когда мы к ним готовимся, мы думаем, чем вас порадовать и удивить. В этом году представление посвящено экологии, сохранению нашей природы. Я надеюсь, что, когда вы будете расти, учиться и работать, вы всегда будете помнить о том, что нужно беречь планету, на которой мы живем».

Детские новогодние праздники в резиденции свердловского губернатора проводятся с 1995 года — с момента ее открытия. На них традиционно приглашаются дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, победители творческих конкурсов, соревнований и олимпиад.

Антон Ольшанников
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