{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
12:29  26 декабря 2017 1

«Будь мужиком, покайся, что нечистый попутал». Скандальный директор ЦПКиО появился в Facebook, чтобы поругаться с депутатами

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, шадрин роман
Роман Шадрин даже в Facebook нашел повод поскандалитьФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат екатеринбургской думы и директор ЦПКиО Роман Шадрин завел личную страницу в социальной сети Facebook. Первым делом скандальный руководитель вступил в перепалку со своими коллегами по гордуме. В комментариях на странице Ильи Лобова Шадрин призвал справоросса «покаяться» за выпады в его сторону. А призвавшего к конструктивности Константина Киселева генерал обозвал «двуличным».

Конфликт Шадрина с Лобовым разгорелся после того, как последний поддержал кампанию общественности против памятников-«могил» в ЦПКиО. На заседании комиссии по местному самоуправлению, где 20 декабря обсуждалось развитие городского парка, Лобов заявил, что предпринимал попытки пригласить Шадрина на разговор, но в ответ тот лишь произнес: «Ты что, меня вызывать надумал? У тебя еще вызывалка не выросла».

В итоге скандальный директор парка решил высказать Лобову все, что о нем думает, «онлайн». На странице справоросса Шадрин написал: «А вызывалка-то, и впрям, еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать».

В ответ Лобов попросил Шадрина держать себя в рамках этики и обойтись без оскорблений, «как и должен себя вести настоящий офицер». Тем не менее на встречу согласился. К обсуждению подключился и другой депутат — Константин Киселев, который также попросил скандального руководителя обойтись «без ругани, демонстративного ухода и криков»: «Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленный! А ты двуличный — КОНСТАНТИН».

Как сообщил «URA.RU» Илья Лобов о встрече с директором он пока не договорился. Переписка в Facebook ограничилась перепалкой в комментариях. Связаться с директором ЦПКиО нашему агентству не удалось, он не взял трубку.

Как ранее сообщало «URA.RU», горожане неоднократно высказывали недовольство тем, что под руководством генерала место отдыха превращается в мемориальное кладбище. Главред журнала «Банзай» Александр Якубов даже объявил сбор подписей за увольнение Шадрина. Петицию в первые же часы поддержало полторы сотни человек.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров