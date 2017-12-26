12:29 26 декабря 2017 1

Роман Шадрин даже в Facebook нашел повод поскандалить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат екатеринбургской думы и директор ЦПКиО Роман Шадрин завел личную страницу в социальной сети Facebook. Первым делом скандальный руководитель вступил в перепалку со своими коллегами по гордуме. В комментариях на странице Ильи Лобова Шадрин призвал справоросса «покаяться» за выпады в его сторону. А призвавшего к конструктивности Константина Киселева генерал обозвал «двуличным».

Конфликт Шадрина с Лобовым разгорелся после того, как последний поддержал кампанию общественности против памятников-«могил» в ЦПКиО. На заседании комиссии по местному самоуправлению, где 20 декабря обсуждалось развитие городского парка, Лобов заявил, что предпринимал попытки пригласить Шадрина на разговор, но в ответ тот лишь произнес: «Ты что, меня вызывать надумал? У тебя еще вызывалка не выросла».

В итоге скандальный директор парка решил высказать Лобову все, что о нем думает, «онлайн». На странице справоросса Шадрин написал: «А вызывалка-то, и впрям, еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать».

В ответ Лобов попросил Шадрина держать себя в рамках этики и обойтись без оскорблений, «как и должен себя вести настоящий офицер». Тем не менее на встречу согласился. К обсуждению подключился и другой депутат — Константин Киселев, который также попросил скандального руководителя обойтись «без ругани, демонстративного ухода и криков»: «Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленный! А ты двуличный — КОНСТАНТИН».

Как сообщил «URA.RU» Илья Лобов о встрече с директором он пока не договорился. Переписка в Facebook ограничилась перепалкой в комментариях. Связаться с директором ЦПКиО нашему агентству не удалось, он не взял трубку.

Как ранее сообщало «URA.RU», горожане неоднократно высказывали недовольство тем, что под руководством генерала место отдыха превращается в мемориальное кладбище. Главред журнала «Банзай» Александр Якубов даже объявил сбор подписей за увольнение Шадрина. Петицию в первые же часы поддержало полторы сотни человек.