Челябинец в новой квартире обнаружил четыре килограмма ртути

Неожиданным «подарком» к Новому году для челябинца стала находка в недавно приобретенной квартире в доме по улице Харлова. Мужчина, решив сделать ремонт, обнаружил четыре килограмма ртути в стеклянной банке в подвальном помещении, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
Хозяин квартиры незамедлительно вызвал сотрудников спецслужб. К месту происшествия направили экипаж городской службы спасения (МКУ «ЧГСС»). Емкость изъяли для передачи в Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области. На завершение всех мероприятий потребовалось около двух часов. Розлива ртути и пострадавших нет.
Информация об опасной находке была доведена до полиции, сотрудников МЧС и Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, рассказали сайту «Первый областной» в челябинской ЕДДС.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на Урале возле школы и детской площадки была обнаружена разлитая ртуть. Очевидцы выложили видео находки в соцсеть.