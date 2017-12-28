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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:39  28 декабря 2017 0

Челябинец в новой квартире обнаружил четыре килограмма ртути

Ртуть хранилась в стеклянной бутылкеФото: Wikimedia Commons

Неожиданным «подарком» к Новому году для челябинца стала находка в недавно приобретенной квартире в доме по улице Харлова. Мужчина, решив сделать ремонт, обнаружил четыре килограмма ртути в стеклянной банке в подвальном помещении, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

Хозяин квартиры незамедлительно вызвал сотрудников спецслужб. К месту происшествия направили экипаж городской службы спасения (МКУ «ЧГСС»). Емкость изъяли для передачи в Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области. На завершение всех мероприятий потребовалось около двух часов. Розлива ртути и пострадавших нет.

Информация об опасной находке была доведена до полиции, сотрудников МЧС и Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, рассказали сайту «Первый областной» в челябинской ЕДДС.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на Урале возле школы и детской площадки была обнаружена разлитая ртуть. Очевидцы выложили видео находки в соцсеть.

Ксения Томашова
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