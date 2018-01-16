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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:44  16 января 2018 1

Уралец застрелил лося «в подарок» на Новый год. ФОТО

Лоси, косули, волки, лисы, рога, лось, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Браконьер пошел на охоту в новогоднюю ночь, но полицейские не спалиФото: pixabay.com

Полицейские Нижних Серег в Свердловской области поймали местного жителя, который 1 января застрелил в лесу лося без лицензии. Браконьера загнали в засаду, устроенную на возможном пути его отхода.

Сообщение об убийстве животного в районе поселка Атиг поступило в дежурную часть ОВД из регионального подразделения государственного надзора, охраны и использования животного мира. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа полиции. Чтобы не упустить браконьера, полицейские разделились на две группы. Одна устроила засаду возле его машины, а вторая пошла по следу.

«Услышав шум двигателя приближающегося снегохода, охотник бросил тушу, сани, лопату, топор и пытался ретироваться, но сделать это ему не позволили. Браконьером оказался местный житель 1980 года рождения, ранее не судимый, разнорабочий животноводческой фермы. Мужчина имеет охотничий билет и официально зарегистрированное ружье ИЖ-58 16-го калибра. Задержанный при допросе пояснил, что в то утро он намеревался преподнести своей семье на Новый год подарок в виде большого количества свежего мяса. Ущерб, причиненный действиями подозреваемого государству, составил более 120 тысяч рублей», — отметил полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье «незаконная охота» браконьеру грозят арест до шести месяцев или исправительные работы на срок до двух лет.

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Так, в представлении браконьера, выглядит новогодний подарок Фото: Валерий Горелых

Александр Лукманов
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