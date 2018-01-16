14:44 16 января 2018 1

Браконьер пошел на охоту в новогоднюю ночь, но полицейские не спали Фото: pixabay.com

Полицейские Нижних Серег в Свердловской области поймали местного жителя, который 1 января застрелил в лесу лося без лицензии. Браконьера загнали в засаду, устроенную на возможном пути его отхода.

Сообщение об убийстве животного в районе поселка Атиг поступило в дежурную часть ОВД из регионального подразделения государственного надзора, охраны и использования животного мира. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа полиции. Чтобы не упустить браконьера, полицейские разделились на две группы. Одна устроила засаду возле его машины, а вторая пошла по следу.

«Услышав шум двигателя приближающегося снегохода, охотник бросил тушу, сани, лопату, топор и пытался ретироваться, но сделать это ему не позволили. Браконьером оказался местный житель 1980 года рождения, ранее не судимый, разнорабочий животноводческой фермы. Мужчина имеет охотничий билет и официально зарегистрированное ружье ИЖ-58 16-го калибра. Задержанный при допросе пояснил, что в то утро он намеревался преподнести своей семье на Новый год подарок в виде большого количества свежего мяса. Ущерб, причиненный действиями подозреваемого государству, составил более 120 тысяч рублей», — отметил полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье «незаконная охота» браконьеру грозят арест до шести месяцев или исправительные работы на срок до двух лет.