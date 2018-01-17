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18 января 2018
17 января 2018
21:00  17 января 2018 0

Разговор Путина с уральскими мэрами, рейтинг предвыборной гонки и резня в школе под Челябинском. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Владимир Путин вызвал глав малых городов на разговорФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 17 января, среда. И вот главные новости к этому часу:

Эксклюзив «URA.RU»! На разговор к Путину вызвали трех уральских мэров. Рассказываем, что президент России будет обсуждать с главами малых городов.

Социологи опубликовали первые предвыборные рейтинги президентской гонки. Интрига нарастает: кто сдал позиции, а кому поменяли соперника — читайте в нашем материале.

«Министр» образования Курганской области Наталья Бобкова официально лишилась должности после скандала с учителями, выбивавшими зарплату конфликтами и обращениями к Путину. Бобкова была готова к отставке и спокойно занялась зачисткой подчиненных.

Очередная поножовщина в школе, на этот раз под Челябинском: старшеклассники устроили кровавую драку с ножом на перемене. Уже известны подробности инцидента.

Суд вынес приговор священнику-педофилу Грозовскому, который насиловал девочек в православных лагерях. Это уже не первый случай, когда представитель РПЦ является участником громких историй. Рассказываем, почему мы все чаще слышим о педофилии, пьянстве и гомосексуализме в церкви.

«Он — главный, остальные работают». Артисты КВН рассказали, сколько Александр Масляков зарабатывает на юмористической передаче.

Валерия Чупина
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