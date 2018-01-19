20:50 19 января 2018 0

Напавший на школу в Улан-Удэ подросток не был во «ВКонтакте» несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что нападавшие на учеников школы в Улан-Удэ не использовали соцсеть для координации действий. Подозреваемые не пользовались соцсетью больше года.

«Участники событий не использовали „ВКонтакте“ для координации действий. Подозреваемые (согласно сообщениям СМИ) …не посещали „ВКонтакте“ с 2014 и 2016 года соответственно. Внутренний мониторинг не выявил никаких активных страниц предполагаемых виновников», — приводит слова пресс-службы «ВКонтакте» RNS.

Все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, были оперативно заблокированы службой модерации «ВКонтакте», сообщила пресс-служба соцсети. Это было сделано как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений госрегуляторов. В пресс-службе «ВКонтакте» предположили, что для координации «скорее всего, использовался один из популярных мессенджеров». В Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp, а также в Telegram не ответили на соотвествующий запрос RNS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детей надо оградить от насилия, которое распространяется в Сети. Это заявление было сделано в связи с трагическими событиями в российских школах в Перми, Челябинске и Улан-Удэ. В поножовщине в пермской школе пострадало 15 человек, в челябинской — один, в Бурятии — согласно одним данным четверо, другим — семеро.