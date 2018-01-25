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25 января 2018
24 января 2018
21:03  25 января 2018 6

Губернатор ХМАО договорилась с «Газпромом» о появлении дешевого топлива в Ханты-Мансийске

Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, комарова наталья
Уникальная газозаправочная станция с метаном появится в Ханты-МансийскеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей программы отправилась в Москву, где встретилась с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках встречи было анонсировано появление уникальной метановой газозаправочной станции в югорской столице.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПАО «Газпром», на встрече был рассмотрен ход реализации Соглашения о сотрудничестве, а также отмечен масштаб инвестиционной деятельности компании на территории округа. «В 2012—2017 годах общий объем капитальных вложений „Газпрома“ (вместе с дочерними обществами, без учета „Газпром нефти“) составил 92,5 млрд руб. В текущем году инвестиции оцениваются в 3,8 млрд руб.», — сообщают в пресс-службе компании.

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В регионе действует сеть из восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также в пресс-службе добавили, что в ХМАО продолжается работа по развитию рынка газомоторного топлива. На данный момент в регионе действует сеть из восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». А на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Алексей Миллер анонсировал появление еще одного аналогичного метанового заправочного комплекса на территории окружной столицы — Ханты-Мансийска.

Стоит добавить, что природный газ метан является одним из самых дешевых и экологически чистых видов газомоторного топлива.

Напомним, между «Газпромом» и правительством ХМАО действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Через территорию округа проходят основные газотранспортные коридоры, по которым газ от месторождений севера Западной Сибири транспортируется в европейскую часть страны.

Игорь Волосин
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