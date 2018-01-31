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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:00  31 января 2018 3

Стал известен фигурант дела о взятках в полицейском главке Челябинской области

Торжественное построение к 80-летию ГАИ ГИБДД Челябинск, сергеев андрей
Генерал Андрей Сергеев не стал скрывать информацию об обысках в главкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По делу о попытке дачи взятки в качестве свидетеля проходит старший оперуполномоченный отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Челябинской области Константин Овтин. Именно он написал рапорт о склонении к получению денег от коммерсантов незадолго до возбуждения уголовного дела, сообщил «URA.RU» источник в одной из силовых структур.

По данным собеседника, Овтин сразу после окончания профильного вуза начал работать в нынешней структуре, а Константин Новиков, арестованный по обвинению в попытке дать взятку, был его наставником. Расследование продолжается.

О громком деле стало известно на прошлой неделе, когда сотрудники отдела «М» управления ФСБ по Челябинской области провели обыск в отделе по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД по региону и допросили его сотрудников, в том числе Константина Овтина. Начальник полицейского главка Андрей Сергеев не стал скрывать, что дело расследует СКР. «При полном сотрудничестве и понимании руководства ГУ МВД», — подчеркнул силовик. Полицейский, к которому приходили, еще до возбуждения уголовного дела написал рапорт о попытке склонения его к коррупции, добавил Сергеев.

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ФСБ провела обыск в челябинской полиции. Силовиков подозревают в получении взяток за закрытие уголовного дела

В региональном СКР подтвердили лишь факт возбуждения уголовного дела «в отношении сотрудника коммерческой фирмы» по п.«б» ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки). По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый «способствовал в передаче взятки» в 2 млн рублей сотруднику ГУ МВД России по Челябинской области, который «сейчас устанавливается», за незаконное прекращение уголовного дела в отношении коммерческой организации.

Арестованным оказался руководитель департамент налогового консалтинга ООО ЛА «Консалтинг», бывший сотрудник УЭБ и ПК полицейского главка Константин Новиков. Силовики полагают, что он был посредником между своими бывшими коллегами и бизнесменом Рахманом Мирзага оглы Махмудовым. Последний подозревается в обналичивании от 5 млрд до 10 млрд рублей с помощью своих ООО «Скала», ООО «Гранит-Сервис» и других компаний, владеющих гранитными и мраморными карьерами и заводами по резке камня в Верхнем Уфалее и Сосновском районе. Силовики предполагают, что азербайджанского бизнесмена уже два года «курируют» высокопоставленные сотрудники полиции, которые не дают ход возбужденному уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и обналичивании денег.

В схеме передаче взяток была задействована сотрудница Ленинской районной налоговой инспекции, находящаяся в декрете. После задержания она дала показания на Новикова и получателей взяток в полиции.

Сергей Леонов
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