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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Челябинской области
11:17  01 февраля 2018 1

Уральский металлургический завод-рекордсмен отмечает важную дату

Дата выплавки первого чугуна стала днем рождения ММКФото: управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Сегодня, 1 февраля, Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) исполнилось 86 лет. В 1932 году на первой домне Магнитки был получен первый чугун, и эта дата стала «днем рождения» предприятия.

ММК относится к числу крупнейших металлургических комплексов России и мира. В прошлом году году на комбинате было выплавлено свыше 12,8 млн тонн стали и выпущено более 11,3 млн тонн товарной металлопродукции. А всего за всю историю предприятия было выплавлено 800 млн тонн стали — рекордный результат для российской металлургической отрасли.

В результате масштабной инвестиционной программы за последние двадцать лет на ММК были созданы современные высокоэффективные производственные комплексы, выпускающие конкурентоспособную качественную продукции для внутреннего и внешних рынков. В стратегии до 2025 года компания планирует укрепить позицию глобального лидера низкозатратного производства.

ММК является бюджетообразующим и системообразующим предприятием для Магнитогорска и Челябинской области. Расходы группы на благотворительность и реализацию социальных программ превышают 2 млрд рублей в год.

Артем Косых
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