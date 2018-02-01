Уральский металлургический завод-рекордсмен отмечает важную дату

Сегодня, 1 февраля, Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) исполнилось 86 лет. В 1932 году на первой домне Магнитки был получен первый чугун, и эта дата стала «днем рождения» предприятия.
ММК относится к числу крупнейших металлургических комплексов России и мира. В прошлом году году на комбинате было выплавлено свыше 12,8 млн тонн стали и выпущено более 11,3 млн тонн товарной металлопродукции. А всего за всю историю предприятия было выплавлено 800 млн тонн стали — рекордный результат для российской металлургической отрасли.
В результате масштабной инвестиционной программы за последние двадцать лет на ММК были созданы современные высокоэффективные производственные комплексы, выпускающие конкурентоспособную качественную продукции для внутреннего и внешних рынков. В стратегии до 2025 года компания планирует укрепить позицию глобального лидера низкозатратного производства.
ММК является бюджетообразующим и системообразующим предприятием для Магнитогорска и Челябинской области. Расходы группы на благотворительность и реализацию социальных программ превышают 2 млрд рублей в год.