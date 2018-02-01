Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал решение спортивного арбитражного суда по Ольге Фаткулиной. Глава Южного Урала пожелал побед конькобежке на Олимпийских играх.
«Справедливость восторжествовала. У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что все успехи Ольги Фаткулиной — это результат ее кропотливой и запредельной работы — на износ, не щадя живота своего, за честь России и нашей Челябинской области, — заявил губернатор. — Понимаю, насколько сложно сейчас нашей конькобежке сконцентрироваться на подготовке к участию в Олимпиаде, времени совсем в обрез, много было скептиков. Но Ольга — боец, и я в нее верю. Желаю Ольге Фаткулиной победы и немного удачи. Уверен, все южноуральцы присоединятся к этим словам». Ранее губернатор заявлял, что поддержит прославленную конькобежку.
Ольга Фаткулина числится среди 28 российских спортсменов, успешно оспоривших пожизненное отстранение от Олимпийских игр по итогам расследования комиссии МОК о допинг-пробах. МОК также аннулировал результаты Ольги Фаткулиной на Играх-2014, когда спортсменка завоевала серебро на дистанции 500 метров на играх в Сочи.
Фаткулина, как и другие спортсмены, заявила, что обжалует это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции. Челябинская конькобежка не только получила право ехать на Игры-2018 в Пхенчхан, но и восстановила свою награду в Сочи.