19:36 02 февраля 2018 8

На фото фреска до реставрации (слева) и после (справа) Фото со страницы пользователя adagamov в «Твиттере»

Пользователи соцсетей заметили, что на московской станции метро «Киевская» изменилась фреска с украинской девушкой. После реставрации ей сменили венок с лентами в волосах на платок.

Пользователь adagamov выложил фото до и после и призвал к ответу: «Конспирологи, ваш выход!». Представители московского метро ответили в твиттере: «Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно „Танцующие“ покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы».

Напомним, что летом 2017 года ливень в Москве затопил станцию метро «Филевский парк». По свидетельствам очевидцев, затапливало и тоннель на кольцевой линии в районе «Новослободской».