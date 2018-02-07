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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:34  07 февраля 2018 4

Новости «URA.RU» работают! Власти Екатеринбурга направили врачей к зверски избитому парню из «хосписа Ройзмана»

Ольга Андреева и её сын в хосписе ЦГБ №2. Екатеринбург, андреева ольга, андреев виталий
Благодаря работе журналистов, чиновников и врачей у парня появился шансФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Управление здравоохранения Екатеринбурга организовало врачебный консилиум по случаю зверски избитого 24-летнего Виталия Андреева, которого выселяют из хосписа на Челюскинцев. Врачи оценили состояние молодого человека по просьбе его матери, которая до последнего бьется за жизнь сына.

«Вчера и сегодня к нам приезжали врачи. Пока их мнение, что Виталька реабилитации не принадлежит. Сегодня еще приедут реаниматологи из 40 больницы, может отвезут нас на МРТ. Буду надеяться. Если ничего не получится, то нас пообещали перевести в госпиталь на Соболева», — рассказала «URA.RU» мама избитого Ольга Андреева.

Приезд врачей стал возможен благодаря слаженной работе «URA.RU» и сотрудников пресс-службы управления здравоохранения Екатеринбурга. До этого все городские больницы отказывались принимать Виталия из-за его тяжелого диагноза: после нападения подростков у парня фактически отсутствует половина черепа. После продолжительного пребывания в 36-й больнице, где, по словам матери, Виталий заболел пневмонией, юношу отправили доживать в хоспис. Однако срок бесплатного пребывания в учреждении подошел к концу.

Данил Бардин
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