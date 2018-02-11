{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На борту находились более 70 человек
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:55  11 февраля 2018 0

Почта России поднимет цены на свои услуги

Фасады зданий изменяющиеся к ЧМ-2018. Екатеринбург, почта россии, конструктивизм, главпочтамт
Оператор планировал повысить тарифы на 16,2%Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ФГУП «Почта России» в среднем на 5,4% повысит тарифы на основные услуги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Так, отправка заказного письма весом до 20 гр будет стоить на пять рублей дороже, чем сейчас — тариф увеличится с 41 до 46 рублей. Отправка ценных писем подорожает до 105 рублей, заказная бандероль весом до 100 граммов — с 60 до 66 рублей. Кроме того, вырастут тарифы на отправку посылок и некоторые другие услуги.

Изначально оператор планировал повысить тарифы на 16,2% с учетом инвестиционной составляющей, однако ФАС не согласилась с частью расчетов и цены вырастут только на 5,4%. При этом рост цен не касается страховых тарифов и пересылки простых бандеролей.

Ранее «Почта России» разрешила получать посылки, не требующие оплаты, без заполнения бумажных извещений, сообщает канал 360. После того, как посылка поступит в почтовое отделение, клиент получит SMS-сообщение с кодом подтверждения. Его нужно будет назвать оператору при получении отправления.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров