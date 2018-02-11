Почта России поднимет цены на свои услуги

ФГУП «Почта России» в среднем на 5,4% повысит тарифы на основные услуги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Так, отправка заказного письма весом до 20 гр будет стоить на пять рублей дороже, чем сейчас — тариф увеличится с 41 до 46 рублей. Отправка ценных писем подорожает до 105 рублей, заказная бандероль весом до 100 граммов — с 60 до 66 рублей. Кроме того, вырастут тарифы на отправку посылок и некоторые другие услуги.
Изначально оператор планировал повысить тарифы на 16,2% с учетом инвестиционной составляющей, однако ФАС не согласилась с частью расчетов и цены вырастут только на 5,4%. При этом рост цен не касается страховых тарифов и пересылки простых бандеролей.
Ранее «Почта России» разрешила получать посылки, не требующие оплаты, без заполнения бумажных извещений, сообщает канал 360. После того, как посылка поступит в почтовое отделение, клиент получит SMS-сообщение с кодом подтверждения. Его нужно будет назвать оператору при получении отправления.