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14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
19:45  14 февраля 2018 0

На Урале собака не бросила хозяйку и замерзла вместе с ней в лесу

Свердловчанку нашли в лесу вместе с собакойФото: поисковый отряд «Прорыв»

В лесу возле города Верхней Салды в Свердловской области нашли тело пропавшей 11 февраля 52-летней Елены Козловой. Рядом с женщиной лежал труп замерзшей собаки, с которой она пошла на прогулку.

«Телесных повреждений на теле погибшей нет, отсутствуют какие-либо следы криминала. Причина смерти женщины станет известна после вскрытия. Рядом нашли тело замерзшей собаки», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Известно, что Елена Соколова была в гостях у дочери и пошла на прогулку с собакой. Это было 11 февраля, и с тех пор ее никто не видел. В розыске участвовали члены поискового отряда, волонтеры, полицейские.

«Там рядом лес, свидетели говорили, что она пошла в сторону леса, но оказалось, что Козлова свернула, и мы искали ее в другой стороне, — рассказала „URA.RU“ руководитель поискового отряда „Прорыв“ Наталия Лис. — К сегодняшнему дню посмотрели записи с камер наблюдения, выяснили, куда она ушла. Но к этому времени на тело на тропинке в лесу наткнулся случайный прохожий».

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что в Подольске собака бродит по всему городу в поисках умершего хозяина, со смертью которого не может смириться. Местные жители прозвали пса Хатико.

Александр Лукманов
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