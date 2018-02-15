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15 февраля 2018
14 февраля 2018
06:10  15 февраля 2018 0

Родители доведенного до суицида пермского солдата будут судиться с Минобороны

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи
Сержант, издевавшийся над рядовым, получил три года условноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Требовать компенсации за гибель сына намерены родители 19-летнего пермяка Дениса Хамидуллина у министерства обороны России. В среду, 14 февраля, суд отказал в пересмотре приговора сержанту Егору Сенаторову, ранее приговоренному к условному сроку в связи со смертью сослуживца.

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Сержант из Екатеринбурга получил условный срок за издевательства над рядовым

Как передает портал 59.ру, пока правозащитники вместе с родителями еще только составляют исковые требования и сумма еще не определена. «Мы подготовим иск от имени родителей погибшего к Минобороны РФ о компенсации морального вреда», — приводит издание слова адвоката потерпевших Елены Макаровой.

Напомним, Денис Хамидуллин был призван из Перми и проходил срочную службу в войсках РХБЗ в Екатеринбурге. В марте 2017 года он покончил с собой. Как писало «URA.RU», уголовное дело, главным фигурантом которого стал сержант Егор Сенаторов, расследовалось по статье «доведение до самоубийства», однако прямой связи между издевательствами сержанта над рядовым и его смертью установлено не было. Хотя и указывалось, что сержант Сенаторов действительно издевался над рядовым Хамидуллиным, приговор был вынесен по более мягкой статье — «превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». В итоге суд назначил Егору Сенаторову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Виктор Жуков
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