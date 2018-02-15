Родители доведенного до суицида пермского солдата будут судиться с Минобороны

06:10 15 февраля 2018 0

Сержант, издевавшийся над рядовым, получил три года условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Требовать компенсации за гибель сына намерены родители 19-летнего пермяка Дениса Хамидуллина у министерства обороны России. В среду, 14 февраля, суд отказал в пересмотре приговора сержанту Егору Сенаторову, ранее приговоренному к условному сроку в связи со смертью сослуживца.

Как передает портал 59.ру, пока правозащитники вместе с родителями еще только составляют исковые требования и сумма еще не определена. «Мы подготовим иск от имени родителей погибшего к Минобороны РФ о компенсации морального вреда», — приводит издание слова адвоката потерпевших Елены Макаровой.

Напомним, Денис Хамидуллин был призван из Перми и проходил срочную службу в войсках РХБЗ в Екатеринбурге. В марте 2017 года он покончил с собой. Как писало «URA.RU», уголовное дело, главным фигурантом которого стал сержант Егор Сенаторов, расследовалось по статье «доведение до самоубийства», однако прямой связи между издевательствами сержанта над рядовым и его смертью установлено не было. Хотя и указывалось, что сержант Сенаторов действительно издевался над рядовым Хамидуллиным, приговор был вынесен по более мягкой статье — «превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». В итоге суд назначил Егору Сенаторову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.