16:10 20 февраля 2018 0

Горит огромное количество леса Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Тысяча квадратных метров охвачены огнем из-за пожара на пилораме в промзоне города Верхняя Салда. Сейчас площадь возгорания удалось локализовать, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области, угрозы распространения огня за пределы здания нет.

Тушить приходится кровлю и большое количество пиломатериалов, складированных в цехе. По предварительной информации, двенадцать работников предприятия успели покинуть опасную зону, информации о других пострадавших нет.

Состояние воздуха в районе ЧП контролирует передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Жителей расположенных неподалеку домов просят не открывать окна и, по возможности, не выходить на улицу. Полезной будет также влажная уборка помещений.