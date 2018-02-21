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Главные новости Пермского края
14:51  21 февраля 2018 0

Пермскому министру культуры в отпуске «досталось» от губернатора

Открытое заседание правительства. Пермь, кокоулина
Масленичные гулянья, организованные Галиной Кокоулиной, понравились не всемФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из-за организации масленичных гуляний у губернатора Прикамья Максима Решетникова возникли вопросы к министру культуры Галине Кокоулиной. Впрочем, как удалось выяснить «URA.RU», главе минкульта не стали портить едва начавшийся отпуск.

Источник агентства в правительстве рассказал, что после празднования «Губернской Масленицы» в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» (они прошли 18 февраля), появились жалобы на организацию мероприятий. «Участники гуляний выражали недовольство, в частности, качеством работы туалетов. Ну и другие вопросы возникли. И теперь даже появились слухи, что губернатор отзовет министра культуры из отпуска, чтобы разобраться в ситуации», — говорит собеседник.

В пресс-службе минкульта пояснили, что руководитель ведомства Галина Кокоулина действительно с начала недели находится в отпуске. Но губернатор ее не вызывал. Другой источник в правительстве уточнил, что сам Максим Решетников указал минкульту на недоработки относительно навигации и логистики на «Губернской Масленице». А слухи об отзыве из отпуска явно преувеличены.

В мае прошлого года, напомним, Галина Кокоулина получила выговор от главы региона. Причиной стало ЧП на «Фестивале хоров»: во время репетиции рухнула металлическая конструкция, пострадали восемь детей. Еще одна неприятность случилась в августе прошлого года на церемонии открытия чемпионата мира по летнему биатлону: во время выступления балетной труппы из короткого замыкания произошел пожар, отключилось звуковое оборудование — балерины продолжили танцевать без музыки под аплодисменты публики.

Стефан Савелли
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