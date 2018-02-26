14:44 26 февраля 2018 15

Уборщицы вынуждены не только мыть полы и убирать помещения, но и помогать врачам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десять уборщиц городской больницы в Краснотурьинске подали в суд на руководство медицинского учреждения. Ранее женщины занимали должности санитарок больницы. По словам женщин, чтобы урезать им зарплату, начальство массово их понизило, в то же время сохранив за ними прежние обязанности.

По словам юриста Натальи Кузьминой, по сути произошло переименование должности. «Несмотря на то, что они уборщицы, их также обязывают исполнять функции санитарок. Они помогают врачам накладывать гипс, приносят и уносят анализы и так далее. Руководство прямо говорит: если что-то не нравится — увольняйтесь. Город небольшой, работы нет», — пояснила позицию своих подзащитных Кузьмина.

Как рассказывают сами сотрудницы больницы, массово переводить санитарок в уборщицы стали с прошлого года, когда бывший главврач Юрий Гончаров ушел на пенсию и его место занял Андрей Мальков. «Сначала у нас убрали доплату за вредность, потом — дополнительные дни отпуска. После этого санитарок вовсе стали сокращать или переводить в должность уборщиц. Сейчас у нас оклад около девяти тысяч рублей. А работы столько же, как и было», — объясняет одна из бывших санитарок. Сокращение и понижение санитарок сотрудницы больницы связывают с майскими указами президента. «Дело в том, что в 2018 году средняя заработная плата среднего и младшего персонала больницы должна составлять 32 тысячи рублей. У нас врачи-то столько не получают», — пояснила одна из женщин, собравшаяся судиться с руководством поликлиники.

Юрист Наталья Кузьмина в беседе с «URA.RU» пояснила, что ее подзащитные требуют восстановления в должности санитарок. Первое судебное слушание назначено на 6 марта. Ранее они уже обращались в прокуратуру, однако надзорный орган в действиях руководства больницы нарушений не обнаружил. Получить комментарий главврача краснотурьинской городской больницы не удалось — он оказался на выезде. Связаться с пресс-службой областного минздрава корреспонденту также не удалось. Представитель министерства не ответил на звонок.