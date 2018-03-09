Голый мужчина с цветами и в красных трусах шокировал южноуральцев

Мужчина, одетый только в красные трусы, кроссовки и кепку, поздравлял женщин с 8 Марта. В Копейске Челябинской области молодой человек прогуливался по площади Славы и дарил женщинам цветы.
Однако дамы, увидев подбегающего к ним раздетого мужчину, отходили в сторону. Горожане тут же выложили фотографию мужчины в соцсети и стали предполагать, что могло заставить его раздеться и выйти на улицу, прикрываясь букетом.
«Сегодня видела такую картину. Парень в красных трусах в левой руке букет тюльпанов в сопровождении полиции. Что бы это значило??? 8 Марта!» — написала в соцсети одна из пользовательниц. Варианты у комментаторов были разные: «Что, что… последние штаны на букет променял… Проиграл в фанты». Мнения относительно молодого человека разделились. Кто-то больше склонялся к мысли, что мужчина проиграл спор, другие считали, что парень «не в себе», третьи выражали уверенность, что все это способ поднять девушкам настроение.
Однако девушки от такого неожиданного поздравления были не в восторге и предпочитали убегать от голого мужчины. В итоге представители полиции попросили молодого человека покинуть площадь.