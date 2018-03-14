На заводе УГМК в Свердловской области погиб рабочий

19:11 14 марта 2018 0

Рабочий погиб от удара током Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, который входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), произошел несчастный случай. Рабочий медеплавильного цеха погиб от удара током.

«Сообщение о гибели рабочего поступило сегодня днем. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места, проводится опрос рабочих. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти, — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По его словам, уже началась доследственная проверка по факту произошедшей трагедии. На предприятии будет истребована рабочая документация, следователи проверят работу по проведению инструктажей.

«14 марта в 12.40 погиб работник (1997 г. р.) медеплавильного цеха ОАО „Среднеуральского медеплавильного завода“ (предприятие металлургического комплекса УГМК) в следствии поражающего действия электрического тока. На предприятии проводится расследование и внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГМК.