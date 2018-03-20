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20 марта 2018
08:48  20 марта 2018 0

Легенда мирового биатлона приедет на этап Кубка мира в Тюмени. «Россия — отличное место»

Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что стадион в Тюмени — самого высокого уровняФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален надеется с хорошим результатом выступить на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, который будет проходить с 20 по 25 марта. Он также высоко оценил Россию как место для проведения крупных соревнований.

«Этот сезон получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован. Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными», — сказал Бьорндален, чьи слова приводит портал «Газета.ру». Титулованный биатлонист также отметил, что Россия — отличное место для стартов мирового уровня. «В Тюмени еще настоящая зима, много снега. Конечно, стадион здесь самого высокого уровня», — сказал спортсмен.

Напомним, ранее от участия в заключительном этапе КМ в Тюмени отказалась сборная Украины — вслед за командой Чехии, США и Канады. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов позже заявил, что такое решение было явно принято под давлением политиков, сообщал сайт «Утро.ру». По словам Кравцова, таким образом были наказаны сами украинские спортсмены, лишенные возможности выступить на соревнованиях.

Дарья Корчак
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