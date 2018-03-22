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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
17:06  22 марта 2018 0

Популярные направления ЮУрГУ лишились аккредитации. ФОТО

ЮУрГу виды Челябинск, юургу
В вузе обнаружили несоответствие ряда направлений ФГОСамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рособрнадзор отказал в аккредитации нескольким направлениям образования в Южно-Уральском государственном университете. Студенты не смогут получить дипломы государственного образца.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела обязательную аккредитационную экспертизу в ЮУрГУ, сообщается на сайте Рособрнадзора. В соответствии с приказом от 19 марта вузу отказано в аккредитации по направлениям: «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура) и «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура).

Фото: официальный сайт Рособрнадзор

В филиале вуза в Златоусте аккредитацию не получил бакалавриат направления «Экономика и управление». В филиалах в Миассе и Нижневартовске также попали под удар бакалавриат «Экономики и управления» и «Юриспруденции».

Рособрнадзор в целом признал ЮУрГУ прошедшим государственную аккредитацию на шесть лет. Комментарий вуза корреспонденту «URA.RU» получить не удалось: начальник пресс-службы не брал трубку на момент подготовки материала.

Ранее «URA.RU» сообщало о смене бренда ЮУрГУ. После презентации нового логотипа университетский флаг был торжественно поднят на флагштоке перед главным корпусом.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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