Рособрнадзор отказал в аккредитации нескольким направлениям образования в Южно-Уральском государственном университете. Студенты не смогут получить дипломы государственного образца.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела обязательную аккредитационную экспертизу в ЮУрГУ, сообщается на сайте Рособрнадзора. В соответствии с приказом от 19 марта вузу отказано в аккредитации по направлениям: «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура) и «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура).
В филиале вуза в Златоусте аккредитацию не получил бакалавриат направления «Экономика и управление». В филиалах в Миассе и Нижневартовске также попали под удар бакалавриат «Экономики и управления» и «Юриспруденции».
Рособрнадзор в целом признал ЮУрГУ прошедшим государственную аккредитацию на шесть лет. Комментарий вуза корреспонденту «URA.RU» получить не удалось: начальник пресс-службы не брал трубку на момент подготовки материала.
Ранее «URA.RU» сообщало о смене бренда ЮУрГУ. После презентации нового логотипа университетский флаг был торжественно поднят на флагштоке перед главным корпусом.