Глызин рассказал, почему расстался с Пугачевой

09:33 26 марта 2018 0

На заре карьеры Глызину пришлось расстаться с Аллой Пугачевой ФОТО: Youtube.com

Российский певец Алексей Глызин рассказал о причинах творческого разрыва с Аллой Пугачевой, который произошел в начале его карьеры. По признаю артиста, выступлениям на разогреве у Примадонны он предпочел сотрудничество с Александром Буйновым.

В ходе программы «Секрет на миллион» Глызин признался, что короткие выступления на концертах Пугачевой не приносили ему желаемой славы, и он с радостью принял предложение Буйнова, присоединившись к «Веселым ребятам». По воспоминаниям Глызина, Пугачева благосклонно отнеслась к его решению. Глызин отметил, что Пугачева по-прежнему вызывает у него сильные чувства, но он с уважением относится к ее союзу с Максимом Галкиным: «Она мне и сейчас нравится, но она с Максимом, что поделаешь», — добавил он.

Глызин добавил, что за девять лет совместной работы с Буйновым они сдружились, однако позже отношения между ними сильно испортились. По словам Глызина, это произошло после того, как Буйнов отказался посещать его в больнице, когда артист слег с воспалением почек.