{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
25 марта 2018
09:33  26 марта 2018 0

Глызин рассказал, почему расстался с Пугачевой

На заре карьеры Глызину пришлось расстаться с Аллой ПугачевойФОТО: Youtube.com

Российский певец Алексей Глызин рассказал о причинах творческого разрыва с Аллой Пугачевой, который произошел в начале его карьеры. По признаю артиста, выступлениям на разогреве у Примадонны он предпочел сотрудничество с Александром Буйновым.

В ходе программы «Секрет на миллион» Глызин признался, что короткие выступления на концертах Пугачевой не приносили ему желаемой славы, и он с радостью принял предложение Буйнова, присоединившись к «Веселым ребятам». По воспоминаниям Глызина, Пугачева благосклонно отнеслась к его решению. Глызин отметил, что Пугачева по-прежнему вызывает у него сильные чувства, но он с уважением относится к ее союзу с Максимом Галкиным: «Она мне и сейчас нравится, но она с Максимом, что поделаешь», — добавил он.

Глызин добавил, что за девять лет совместной работы с Буйновым они сдружились, однако позже отношения между ними сильно испортились. По словам Глызина, это произошло после того, как Буйнов отказался посещать его в больнице, когда артист слег с воспалением почек.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров