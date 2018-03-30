11:12 30 марта 2018 0

Санитары стали самыми высокооплачиваемыми работниками больницы Фото: ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», «ВК»

В ЦГБ города Красноуральска Свердловской области в рамках выполнения майских указов президента подняли зарплату санитарам. Узнав о том, сколько теперь получает младший медицинский персонал, врачи и медсестры грозятся перейти в санитары.

Майские указы президента 2012 года включают в себя, в том числе, и поэтапное, рассчитанное на несколько лет увеличение заработной платы для медицинских работников. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, с 2018 года младший медицинский персонал (санитары) будет получать от 30 тысяч рублей, средний медицинский персонал (медсестры) — от 33 тысяч рублей, врачи — от 66 тысяч рублей.

Результатом реализации майских указов стало то, что в 2018 году санитары ЦГБ Красноуральска стали, наконец, получать достойную зарплату — 32 тысячи рублей. Однако другие работники больницы были неприятно удивлены, узнав о том, сколько теперь получают санитары. Ведь медсестры здесь в среднем получают 16 тысяч рублей, врач — 21 тысячу, а заведующий отделением — 28 тысяч. Работники больницы сообщили об этом в «URA.RU», предоставив в качестве доказательства расчетные листки за февраль 2018 года. «Разумеется, в зависимости от количества дежурств, зарплата у всех разная, но по этим листкам о зарплате за февраль можно видеть среднюю картину. Зреет бунт, для чего мы столько лет учились? Некоторые полушутя уже грозятся перейти в санитары», — рассказала «URA.RU» работница больницы, попросившая не называть ее имени.

Редакция «URA.RU» связалась с главным врачом Красноуральской ЦГБ. «Все сделано по закону, выполняем указы президента. То, о чем вы говорите, это средняя зарплата. В зависимости от нагрузки, дежурств, все получают по-разному. Конечно, мне особенно жалко молодых врачей, у кого еще нет категорий, у них и правда зарплата невелика, но я ничего поделать не могу. Не слышала, чтобы кто-то грозился уйти в санитары. Они, наоборот, теперь стали больше нагружать санитаров, мол, пускай деньги отрабатывают», — сказала главврач Наталья Королева.