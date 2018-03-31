21:23 31 марта 2018 0

Грудинин уверен, что КПРФ набрала 30 процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин сожалеет, что сбрил усы. Об этом он заявил в ходе выступления на пленуме КПРФ.

Грудинин уверен, что ему не стоило сбривать усы, более того, он должен был «отпустить большую шевелюру», так как КПРФ «не проиграла». «У нас точно около 30 процентов», — заявил Грудинин участникам пленума, его слова приводят РИА «Новости».

В феврале Грудинин и блогер Юрий Дудь поспорили: если кандидат в президенты получит на выборах меньше 15 процентов, то сбреет усы. В результате Грудинин оказался на втором месте, набрав 11,78 процента. В СМИ начали появляться сообщения о том, что политик сбрил усы, однако пресс-служба партии официально опровергла данные заявления. Позднее Груднин побрился «на камеру», видео вышло на youtube-канале его доверенного лица, журналиста Максима Шевченко.