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02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
10:22  02 апреля 2018 0

В Екатеринбурге хозяину садика, где обгорел ребенок, грозит шесть лет тюрьмы

Пострадавшие во время пожара в частном детском садике
Садик находился в четырехкомнатной квартире на первом этаже домаФото: Анна Майорова © URA.RU

Под суд попал екатеринбургский предприниматель, владеющий сетью частных детских садов. Уголовное дело стало следствием пожара, произошедшего в детском саду в марте 2016 года. Владельцу садиков грозит до шести лет колонии.

«40-летний мужчина обвиняется по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По версии следствия, мужчина в 2014 году организовал сеть частных садиков для детей до шести лет. Свой бизнес он официально не зарегистрировал, при этом брал за одного ребенка шесть тысяч рублей в месяц. В общей сложности за два года мужчина заработал на садиках восемь миллионов рублей.

Детей держали в обычных квартирах, где не было специальных санитарно-эпидемиологических и противопожарных условий. Отделка стен и потолка была сделана из горючих материалов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. 25 марта 2016 года в квартире дома на улице 8 Марта, 189/4, где находился один из садиков, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Четверо малышей получили ожоги и были госпитализированы.

Александр Лукманов
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