{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
Главные новости Челябинской области
11:37  03 апреля 2018 0

Мать-одиночка из Челябинской области топит печь остатками своего дома. ФОТО

В здании нет электричества, воды и отопленияФото: ombudsman74.ru

За помощью к уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратилась одинокая мать троих детей, живущая фактически за гранью бедности. Отапливать съемное жилье она вынуждена остатками своего же сгоревшего дома.

Семья живет в ужасных условиях
Фото: ombudsman74.ru

Дом жительницы города Троицк сгорел почти два года назад, сообщила «URA.RU» омбудсмен Маргарита Павлова. Сейчас женщина и трое ее детей снимают дом, в котором нет даже электричества, воды и отопления — только русская печь. Она рассказала, что приобрела теперь уже сгоревший дом на средства маткапитала в 2013 году, а через три года злоумышленники подожгли его. В пожаре сгорели и детские вещи, сейчас дети не могут даже ходить в школу.

«Семья нуждается в материальной помощи — детям элементарно нужна одежда и школьные принадлежности», — сказала Маргарита Павлова. «Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда. Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет», — заключила омбудсмен. Она также направила письмо главе Троицка и министру социальных отношений с просьбой взять под контроль эту ситуацию.

Семья живет в ужасных условиях
Фото: ombudsman74.ru
В доме нет отопления, воды и электричества
Фото: ombudsman74.ru

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров