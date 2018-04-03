За помощью к уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратилась одинокая мать троих детей, живущая фактически за гранью бедности. Отапливать съемное жилье она вынуждена остатками своего же сгоревшего дома.
Дом жительницы города Троицк сгорел почти два года назад, сообщила «URA.RU» омбудсмен Маргарита Павлова. Сейчас женщина и трое ее детей снимают дом, в котором нет даже электричества, воды и отопления — только русская печь. Она рассказала, что приобрела теперь уже сгоревший дом на средства маткапитала в 2013 году, а через три года злоумышленники подожгли его. В пожаре сгорели и детские вещи, сейчас дети не могут даже ходить в школу.
«Семья нуждается в материальной помощи — детям элементарно нужна одежда и школьные принадлежности», — сказала Маргарита Павлова. «Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда. Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет», — заключила омбудсмен. Она также направила письмо главе Троицка и министру социальных отношений с просьбой взять под контроль эту ситуацию.