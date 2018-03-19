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20 марта 2018
19 марта 2018
23:08  19 марта 2018 3

Пугачева с Галкиным и детьми улетели на Кипр за гражданством

Пугачева может получить европейский паспортФото: со страницы Максима Галкина в Instagram

Юморист Максим Галкин и примадонна Алла Пугачева улетели с детьми на Кипр. Российские звезды приобрели просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города.

Они посетили остров для того, чтобы купить недвижимость и получить гражданство этой страны, пишут «Дни.ру». При этом на Кипре действует программа, по которой можно получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость от двух миллионов евро. По словам риэлторов, апартаменты Пугачевой и Галкина находятся в районе Неаполис, это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями. Эксперты утверждают, что супругом пришлось привезти детей для оформления ряда документов.

Как писало «URA.RU», ранее снимок Аллы Пугачевой и Максима Галкина с избирательного участка в Звенигороде стал темой для шуток в социальных сетях. Пользователи иронизируют над внешним видом певицы и ее возрастом.

Виктор Жуков
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