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05 апреля 2018
04 апреля 2018
07:03  05 апреля 2018 0

Стало известно, сколько нужно денег российским семьям для нормальной жизни

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
В опросе приняли участие полторы тысячи жителей РоссииФото: Pixabay.com

Ежемесячно для «нормальной жизни» среднестатистической российской семье из трех человек в среднем требуется 75,9 тысяч рублей. Как следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир», большинству семей необходим доход не ниже 45 тысяч рублей.

Согласно данным исследования, лишь каждая пятая российская семья (21%) готова прожить при общем бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети опрошенных (66%) считают, что им необходимо как минимум 45 тысяч рублей и более ежемесячно, передает Life.

Остальные 13% опрошенных россиян полагают, что для поддержания уровня жизни, который для них считается нормальным, их семьи нуждаются в среднем в 120 тысячах рублей ежемесячно. Отмечается, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей России из городов и сел всех федеральных округов.

Александр Черноскутов
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