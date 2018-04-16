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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:50  16 апреля 2018 0

В Екатеринбурге прогремел взрыв в жилом доме. ФОТО

Причина взрыва пока неизвестнаФото: ИА «Ночные новости»

Взрыв прогремел в жилом доме на Химмаше в Екатеринбурге. Очевидцы сообщают, что в здании вылетели все стекла.

Причина взрыва пока неизвестна. О пострадавших также пока сведений нет, но, по предварительным данным, обошлось без жертв. По данным ИА «Ночные новости», спасатели вывели одного человека из квартиры на пятом этаже, а жильца соседней квартиры сняли с балкона при помощи автолестницы.

«В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Из подъезда эвакуированы семь человек, из них двое детей. Информации о пострадавших пока не поступало», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Как отмечают спасатели, возгорание сопровождал «хлопок», причины которого пока не установлены. Сейчас пожарные проливают дом водой на случай возгорания. Обстоятельства ЧП будут устанавливаться позже, когда спасатели сочтут обстановку достаточно безопасной.

Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»

«Сообщение о взрыве на Бородина, 4 поступило в 12.40, — уточнил в разговоре с „URA.RU“ пресс-атташе свердловского полицейского главка Валерий Горелых. — Туда выехала следственная группа отдела №13 и специалисты пожарной части №6. Поставили оцепление, установлено, что криминала в ЧП нет. Велика вероятность, что причиной стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. В этой квартире проживает женщина с 10-летней дочерью, они рано уходят и поздно возвращаются, поэтому дома никого не было. По итогам проверки по факту ЧП будет принято процессуальное решение».

Игорь Чукреев
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