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22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
10:56  22 апреля 2018 0

В Екатеринбурге водитель насмерть сбил мужчину и сбежал. ФОТО

Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, мерседес, эмблема мерседес
Личность водителя еще не установленаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге водитель на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в районе Уралмаш, напротив дома №37, по улице Донбасской 22 апреля в 04:52.

От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу. Установлено, что ранним утром мужчина переходил дорогу вдали от пешеходного перехода. Водитель ехал со стороны улицы Магистральной и, допустив наезд, скрылся с места преступления, бросив машину. Сейчас его ищет полиция.

На данный момент личность погибшего не разглашается. Также неизвестно, знают ли о трагедии его родственники. ГИБДД города Екатеринбурга обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить информацию о данном факте по следующим телефонам: 263-19-02, 269-77-00.

Удар был сильным
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Тормозной путь составил несколько метров. Тело мужчины отбросило гораздо дальше

Семен Гринберг
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