В Екатеринбурге водитель на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в районе Уралмаш, напротив дома №37, по улице Донбасской 22 апреля в 04:52.
От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу. Установлено, что ранним утром мужчина переходил дорогу вдали от пешеходного перехода. Водитель ехал со стороны улицы Магистральной и, допустив наезд, скрылся с места преступления, бросив машину. Сейчас его ищет полиция.
На данный момент личность погибшего не разглашается. Также неизвестно, знают ли о трагедии его родственники. ГИБДД города Екатеринбурга обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить информацию о данном факте по следующим телефонам: 263-19-02, 269-77-00.