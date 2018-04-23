Свердловская агрофирма задолжала своим работникам почти пять миллионов рублей

16:36 23 апреля 2018 0

После вмешательства прокуратуры почти весь долг был выплачен Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Агрофирма Ницинская» в Слободо-Туринском районе Свердловской области накопила долг по зарплате перед 90 работниками. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, с ноября 2017-го по февраль 2018-го организация не доплатила сотрудникам свыше 4,8 миллиона рублей.

В феврале 2018-го силовики провели выездную проверку, после чего внесли представление в адрес директора предприятия об устранении нарушений трудового законодательства. Также прокуратура района возбудила административное дело против юрлица по факту невыплаты зарплаты. В итоге агрофирму оштрафовали на 33 тысячи рублей.

«В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии на сумму свыше 4,7 млн. рублей. В связи с выездом за пределы территории района двух работников предприятию не удалось выплатить им зарплату», — сообщили в прокуратуре.