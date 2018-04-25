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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:53  25 апреля 2018 0

На Урале из автобуса выгнали мальчика, который хотел расплатиться мелочью

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги, рубли
Кондуктор отказалась принимать за проезд мелочьФото: Pixabay

Неприятный инцидент произошел в городе Полевском в Свердловской области. Кондуктор выгнала 11-летнего мальчика из автобуса 13-го «к» маршрута за то, что он хотел заплатить за проезд монетами номиналом 1 рубль, 50 и 10 копеек.

«У кондукторов всегда нет сдачи, поэтому я стараюсь давать сыну не крупные купюры, а мелкие, или металлические деньги, чтобы ему было удобно платить за билет. В тот день я ему дала 18 рублей на проезд: десять монет по рублю, пять рублей 50-копеечными монетами, а остальное десятикопеечными», — рассказала «URA.RU» Галина Праведникова, мама мальчика.

По словам женщины, сын после 18 часов, когда уже было темно, возвращался из южной части города с тренировки домой. Мальчик проехал всего одну остановку, но у «Машзавода» кондуктор его выгнала. «Сын не безбилетник, он хотел заплатить, а его высадили в опасном месте в промзоне, где в это время безлюдно. Там даже нет тротуара. Прямо по проезжей части ему пришлось идти назад, там у нас живут родственники. Они ему дали бумажные купюры на проезд, и он вернулся домой, — продолжает Галина Праведникова.

На следующий день женщина написала заявления в полицию, прокуратуру, а также в автотранспортное предприятие. По словам Праведниковой, в АТП Владимира Краснова, которому принадлежит автобус, у нее долго не хотели принимать заявление, дошло чуть ли не до скандала. «На территории России единственной валютой в обращении является рубль и копейка. Их в неограниченном количестве обязаны принимать все и при всех видах платежей. Прокуратура будет проводить проверку», — подтвердила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В полиции сообщили, что в конце недели состоится очная ставка. «Заявление в полицию подала мама мальчика. Проверку проводит служба ПДН. Уже опрошены мама мальчика и сам школьник. До конца недели состоится очная ставка. Придет мальчик в сопровождении законных представителей — и кондукторы автотранспортного предприятия. Ему предстоит опознать ту, которая его высадила из автобуса. Эта мера необходима из-за того, что добровольно пока никто из кондукторов пока не признался, что это именно он», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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