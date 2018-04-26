На Урале продают масло несуществующего завода

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждают граждан о том, что в продаже обнаружено сливочное масло, якобы изготовленное на предприятии, которое не существует уже полтора года. Санитарное ведомство предупреждает граждан об опасности покупки фальсифицированного продукта.
«Выявлен факт нахождения в обороте фальсифицированной молочной продукции — сливочного масла, производства ООО „Мастер Сыр“ (Воронежская область, Эртильский район, село Щучье, улица Ленина, 1). Согласно выписке ЕГРЮЛ, с 05.12.2016 года ООО „Мастер Сыр“ прекратило свою деятельность», — сообщила «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сотрудники воронежского Роспотребнадзора выезжали по указанному адресу и убедились, что предприятия там действительно нет. Кто в действительности производит указанное масло — неизвестно.