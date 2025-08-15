Блогер из Сочи атаковал строителей, чтобы получить миллион рублей

Хостинский суд Сочи приговорил местного блогера Анатолия Ботвинова к 2,5 годам лишения свободы за вымогательство у строительной компании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Хостинским районным судом Ботвинову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев в колонии общего режима», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Приговор был обжалован защитой Ботвинова, однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его изменения.
Ботвинов в декабре 2024 года обратился к службе безопасности строительной организации. Он требовал передать ему миллион рублей, угрожая в противном случае разместить на одной из платформ ложные сведения, способные нанести серьезный урон деловой репутации компании. Информация, которую планировал опубликовать блогер, не соответствовала действительности. Блогер был задержан сразу после передачи части денежных средств в рамках оперативного эксперимента. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину и публично извинился перед представителем потерпевшей стороны.
