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08 мая 2018
18:21  08 мая 2018 0

Ученые рассказали о катастрофическом смещении орбиты Земли

Ученые выяснили, с какой периодичностью происходит катастрофическое смещение орбитыФото: pixabay.com

Группа ученых из Ратгерского университета выяснила, что орбита Земли сжимается и вытягивается до критических значений каждые 405 тысяч лет. Это происходит из-за гравитационных взаимодействий с Юпитером и Венерой.

Такое смещение орбиты влечет за собой изменение климата, а также может привести к вымиранию всего живого, отмечает телеканал 360. Открытие периодичности изменения орбиты позволит уточнить то время, когда появились и вымерли динозавры, млекопитающие и другие животные. Сейчас Земля находится в «круглой» фазе цикла — его влияние на климат в краткосрочной перспективе минимально.

Сегодня Земля вращается вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите на расстоянии почти 150 млн километров. Ближайшая к Солнцу точка орбиты находится на пять млн километров ближе к звезде, чем самая далекая точка. Вследствие этого в южном полушарии зимы бывают более суровыми, чем в северном, а лето — более жарким.

Дарья Корчак
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