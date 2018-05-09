СМИ: Вексельберга заподозрили в передаче 500 тысяч долларов адвокату Трампа после выборов

06:38 09 мая 2018 0

Американский телеканал сообщил, что Виктор Вексельберг перечислял крупную сумму денег адвокату Дональда Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Агенты спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о «российском вмешательстве», действительно допросили владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказали журналистам знакомые с ситуацией источники, силовиков интересовали платежи, которые связанные с российским бизнесменом компании переводили адвокату президента США Дональда Трампа — Майклу Коэну.

Так, по данным телеканала CNN, связанная с бизнесменом компания «Columbus Nova» якобы перевела адвокату платеж после выборов президента США в 2016 году. Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс уверяет, что речь идет о 500 тыс долларов, однако цель этих платежей и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неизвестны.

Кроме того, следователей интересовало пожертвование в размере 300 тысяч долларов, которое двоюродный брат Вексельберга — Эндрю Интратер — перевел в фонд Трампа и фонды его компании.

Ранее, как напоминает RT, сло известно, что федеральные агенты из команды Роберта Мюллера остановили в аэропорту Нью-Йорка Виктора Вексельберга, чтобы опросить и изучить содержимое его электронных устройств. Позже The New York Times сообщила, что спецпрокурор США не подозревает российского бизнесмена в каких-либо противозаконных действиях.