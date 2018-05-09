{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
06:38  09 мая 2018 0

СМИ: Вексельберга заподозрили в передаче 500 тысяч долларов адвокату Трампа после выборов

Всероссийский конкурс управленцев
Американский телеканал сообщил, что Виктор Вексельберг перечислял крупную сумму денег адвокату Дональда ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Агенты спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о «российском вмешательстве», действительно допросили владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказали журналистам знакомые с ситуацией источники, силовиков интересовали платежи, которые связанные с российским бизнесменом компании переводили адвокату президента США Дональда Трампа — Майклу Коэну.

Так, по данным телеканала CNN, связанная с бизнесменом компания «Columbus Nova» якобы перевела адвокату платеж после выборов президента США в 2016 году. Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс уверяет, что речь идет о 500 тыс долларов, однако цель этих платежей и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неизвестны.

Кроме того, следователей интересовало пожертвование в размере 300 тысяч долларов, которое двоюродный брат Вексельберга — Эндрю Интратер — перевел в фонд Трампа и фонды его компании.

Ранее, как напоминает RT, сло известно, что федеральные агенты из команды Роберта Мюллера остановили в аэропорту Нью-Йорка Виктора Вексельберга, чтобы опросить и изучить содержимое его электронных устройств. Позже The New York Times сообщила, что спецпрокурор США не подозревает российского бизнесмена в каких-либо противозаконных действиях.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров